Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября в Москве

В Москве состоится прощание с актером Романом Поповым в субботу, 1 ноября. Церемония пройдет в ритуальном зале при ЦКБ №1 управления делами Президента РФ. Об этом написали в официальном канале актера в соцсети.

Фанаты звезды сериала «Полицейский с Рублевки» смогут проститься с ним по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 25. Церемония начнется в 11.00.

У Романа Попова остались трое детей - 6, 13 и 15 лет. Актер умер во вторник в подмосковной больнице от осложнений после проведенной операции.

Ранее артистка Любовь Руденко рассказала «Звезде», что семья и близкие долго боролись за жизнь Романа Попова. Актер был болен тяжелым онкологическим заболеванием. Несмотря на это, он старался быть позитивным и смешил близких. По словам Руденко, у семьи была группа, где близкие каждый день обсуждали помощь актеру.

Актер и юморист Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался в возрасте 40 лет от рака мозга. Опухоль была диагностирована еще в 2018 году. А в августе этого года актер сообщил о рецидиве болезни с осложнениями.