Сенатор Круз оговорился и призвал остановить преследование педофилов

Американский сенатор-республиканец Тед Круз в своей речи совершил оговорку, призвав законодателей прекратить преследование педофилов. Это произошло на слушаниях судебного комитета сената США, посвященных борьбе с преступностью в крупных городах страны. Слова сенатора процитировала газета The Sun.

Сначала Круз обратился к собравшимся с риторическим вопросом, хотят ли они остановить убийства и насилие в Америке, что выглядело логичным. Однако следующая фраза политика вызвала в зале возмущенный ропот.

«Что, если мы соберемся вместе и скажем: "Давайте остановим убийства? Давайте положим конец изнасилованиям? Давайте прекратим нападки на педофилов?"», - сказал Круз.

Газета уточняет, что сенатор, вероятнее всего, имел в виду «Давайте остановим педофилов», но ошибся.

Несмотря на перешептывания и возмущение присутствующих в зале демократов, сообщает издание, Круз уверенно завершил свою речь. В ней он призывал собравшихся обратить внимание на впечатляющую статистику падения убийств, изнасилований и краж в мегаполисах Америки, куда была введена Национальная гвардия.

Тед Круз - первый политик латиноамериканского происхождения, избранный сенатором США от Техаса. Радикальный консерватор, он является противником абортов, однополых браков, легализации марихуаны, поддерживает смертную казнь, но выступает за USA Freedom Act - право на свободное ношение оружия.

Ранее Круз предупреждал, что частичная приостановка работы федерального правительства может затянуться на несколько недель. По его мнению, шатдаун наступил по вине демократов. Таким образом политические противники президента США Дональда Трампа заявляют о своей ненависти к нему, уверен Круз.