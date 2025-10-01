Трамп отправил Национальную гвардию в Орегон

Президент США Дональд Трамп направил подразделения нацгвардии в Орегон из-за «усугубляющегося беззакония» и нападений на федеральных служащих. Об этом сообщил он сам на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. "Антифа" и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона», - говорится в сообщении американского лидера.

Глава Белого дома напомнил, что нацгвардия задействована для «восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения». Он также выразил мнение, что американцы – «нация закона».

В августе этого года сообщалось, что по приказу Трампа офицеры нацгвардии прибыли в Вашингтон для исполнения миссии, которая длилась до конца сентября. Как сообщал телеканал NBC, бойцы в экипировке размещались в штаб-квартире Нацгвардии округа Колумбия, расположенной к востоку от Капитолия.