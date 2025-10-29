МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало уничтожение пехотинцев ВСУ на Красноармейском направлении

Боевиков ликвидировали военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр».
2025-10-29 18:06:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало уничтожение боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр». 

Уточняется, что удары по противнику наносились на Красноармейском направлении. На видео - процесс ликвидации вражеской техники и пехоты. 

Отмечено, что кадры объективного контроля получены в режиме реального времени. Видно, как противник передвигается разрозненными группами, прежде чем быть уничтоженным российскими военнослужащими. 

Ранее о том, что подразделения ВСУ в Купянске и Красноармейске находятся в окружении, сообщил президент России Владимир Путин. При этом он отметил готовность Российской Федерации пустить в зоны окружения боевиков журналистов, хотя и усомнился в открытости к такому шагу украинской стороны. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#спецоперация #группировка «Центр» #красноармейское направление #5-я бригада
