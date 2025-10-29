В Копейске завершены спасательные работы после взрыва на заводе

В Челябинской области завершены все спасательно-аварийные работы по ликвидации последствий взрыва на заводе в Копейске. Следственные органы еще продолжают свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

После трагедии спасатели несколько дней искали тела погибших. Власти Челябинской области назвали окончательное число жертв от взрыва на заводе. По их данным, там погибли 23 человека. Спасатели нашли 16 тел, из них останки семи погибших еще предстоит идентифицировать, по информации пресс-службы.

Напомним, взрыв на заводе произошел в ночь с 22 на 23 октября. Тогда на предприятии прогремели два взрыва.

Сегодня в Копейске проходят похороны трех жертв взрыва. На городском кладбище были выделены места для погибших сотрудников завода. Родственники некоторых жертв решили увезти тела для захоронения в другие города. После трагедии на кладбище была создана отдельная аллея для погибших.