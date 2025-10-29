Опубликованы кадры освобождения Вишневого в Днепропетровской области

Минобороны России продемонстрировало видео с освобождением населенного пункта Вишневое на территории Днепропетровской области. Им овладели военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Противник в Вишневом упирался на многочисленные укрепления. После зачистки российские войска установили контроль над районом обороны противника площадью более 10 километров. Бойцы зачистили от боевиков ВСУ свыше 280 строений.

Отмечено, что взятие этого населенного пункта под контроль открыло группировке войск «Восток» возможность для ведения дальнейших действий. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что менее чем за неделю военнослужащие группировки войск «Восток» выбили врага из пяти населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее публиковались кадры боев в ходе наступления у реки Янчур. Бойцы продвигаются, уничтожая вражескую технику и украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.