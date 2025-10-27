МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры боев в ходе наступления у реки Янчур

Только за сегодня сообщалось об освобождении трех населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.
2025-10-27 14:55:46
Минобороны России опубликовало видео с кадрами боев, которые ведет наступающая на обоих берегах реки Янчур группировка войск «Восток». Ее бойцы громят украинских боевиков - только за сегодня сообщалось о взятии трех населенных пунктов

Речь о Егоровке, Привольном и Новониколаевке. Они находятся на территории Запорожской и Днепропетровской областей. 

Уточняется, что Егоровку (Днепропетровская область) освободили военнослужащие 64-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. А Привольным и Новониколаевкой (Запорожская область) овладели бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады. 

Российское оборонное ведомство отметило, что в ходе боев у реки Янчур уничтожаются украинские позиции, укрепления, а также техника. 

Противник, отступая, не брезгует ничем, чтобы хоть как-то осложнить жизнь нашим бойцам. Так, например, в беседе с корреспондентом «Звезды» военнослужащий из состава группировки войск «Восток» рассказал, что враг минирует тела собственных же уничтоженных солдат

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

