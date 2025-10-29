МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин приехал в военный госпиталь, чтобы навестить раненых бойцов

Владимир Путин прибыл вместе с иконами, которые спасали жизни - на них следы от осколков.
2025-10-29 14:41:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прибыл в Центральный военный госпиталь чтобы навестить раненых бойцов. Путин прибыл вместе с иконами, которые ранее подарили ему военнослужащие. На иконах - следы от осколков. 

«Это иконы, защитившие ваше здоровье, ваши жизни. И вы их мне прислали в подарок», - подчеркнул Владимир Путин. 

Он подчеркнул, что это вызывает особые чувства, а также желание встретиться и сказать самые добрые слова. Путин поблагодарил военнослужащих за службу Отечеству, подчеркнув, что они выполняют свой долг храбро и профессионально. 

Глава государства в ходе беседы с военнослужащими заявил, что силы ВСУ в Купянске и Красноармейске находятся в полном окружении. Он заявил о готовности пустить журналистов в зоны окружения боевиков, но выразил сомнения в том, что на это согласится украинская сторона.

