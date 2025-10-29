МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Овечкин ввязался в драку в игре НХЛ против «Далласа»

Россиянин вступился за партнера по команде, что спровоцировало игроков обеих команд.
Ян Брацкий 2025-10-29 13:52:53
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», а также рекордсмен НХЛ Александр Овечкин принял участие в массовой драке в матче регулярного чемпионата против «Далласа». Неприятный инцидент произошел под занавес игры в третьем периоде. Россиянин вступился за своего одноклубника, после чего игроки обеих команд сбились в кучу. По итогам потасовки судьи не стали никого наказывать. Игра выдалась менее зрелищной и завершилась с футбольным счетом 1:0 в пользу «Далласа».

В игре с «Далласом» знаменитый хоккеист очков не набрал, но это не мешает ему поступательно бить рекорд за рекордом. Ранее Овечкин стал первым россиянином, сыгравшим 1 500 матчей в НХЛ. Юбилейной стала встреча с «Оттава Сенаторз». Впрочем, историческое достижение было омрачено разгромным поражением команды Александра со счетом 1:7. Овечкину отметиться в этой игре не удалось.

Напомним, Александр Овечкин является обладателем уникального рекорда лиги. В прошлом сезоне он перебросал легендарного канадца Уэйна Гретцки. Обновление «вечного» рекорда стало настоящим праздником для всех любителей хоккея в мире. Поздравления Александру приходили со всех уголков света, в том числе и от самого Гретцки, который с трибун наблюдал за восхождением новой звезды. Сейчас на счету российского форварда уже 898 заброшенных шайб.

#Спорт #Хоккей #НХЛ #овечкин #Вашингтон Кэпиталз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 