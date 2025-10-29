Овечкин ввязался в драку в игре НХЛ против «Далласа»

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», а также рекордсмен НХЛ Александр Овечкин принял участие в массовой драке в матче регулярного чемпионата против «Далласа». Неприятный инцидент произошел под занавес игры в третьем периоде. Россиянин вступился за своего одноклубника, после чего игроки обеих команд сбились в кучу. По итогам потасовки судьи не стали никого наказывать. Игра выдалась менее зрелищной и завершилась с футбольным счетом 1:0 в пользу «Далласа».

В игре с «Далласом» знаменитый хоккеист очков не набрал, но это не мешает ему поступательно бить рекорд за рекордом. Ранее Овечкин стал первым россиянином, сыгравшим 1 500 матчей в НХЛ. Юбилейной стала встреча с «Оттава Сенаторз». Впрочем, историческое достижение было омрачено разгромным поражением команды Александра со счетом 1:7. Овечкину отметиться в этой игре не удалось.

Напомним, Александр Овечкин является обладателем уникального рекорда лиги. В прошлом сезоне он перебросал легендарного канадца Уэйна Гретцки. Обновление «вечного» рекорда стало настоящим праздником для всех любителей хоккея в мире. Поздравления Александру приходили со всех уголков света, в том числе и от самого Гретцки, который с трибун наблюдал за восхождением новой звезды. Сейчас на счету российского форварда уже 898 заброшенных шайб.