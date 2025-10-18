Овечкин забил 898 шайбу и обновил исторический рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 898-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

Овечкин прервал безголевую серию и забросил в ворота «Миннесоты» свою первую шайбу в чемпионате. Именно она побила рекорд лиги.

В свои 40 лет хоккеист является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Предыдущий рекорд поставил хоккеист из Канады Уэйн Гретцки. За свою карьеру он забил 894 шайбы.

Напомним, в честь прошлого рекорда Овечкина была изготовлена уникальная модель телефона. Она украшена индивидуальной гравировкой с инициалами спортсмена. Смартфон выпустили к 895-ой шайбе российского хоккеиста.