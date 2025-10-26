МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1 500 матчей в НХЛ

Россиянин проводит 21-й сезон за океаном.
Константин Денисов 2025-10-26 03:30:51
© Фото: Justin Tang, Keystone Press Agency, Globallookpress

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, которому покорилась отметка в 1 500 матчей в НХЛ.

Юбилейной для него стала встреча регулярного чемпионата с «Оттавой Сентаторз», которая проходит в эти минуты. Овечкин снова вывел свою команду на лед в качестве капитана.

Напомним, что россиянин является лучшим снайпером в истории НХЛ. На его счету 899 заброшенных шайб, в 2025 году он побил рекорд Уэйна Гретцки (894).

В сезоне-2025/2026 в активе российского форварда девять матчей, в которых он набрал семь очков (две заброшенные шайбы и пять голевых передач).

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до окончания текущего сезона. Дальнейшие планы 40-летнего хоккеиста пока неизвестны.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #Уэйн Гретцки #хк вашингтон
