Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1 500 матчей в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, которому покорилась отметка в 1 500 матчей в НХЛ.

Юбилейной для него стала встреча регулярного чемпионата с «Оттавой Сентаторз», которая проходит в эти минуты. Овечкин снова вывел свою команду на лед в качестве капитана.

Напомним, что россиянин является лучшим снайпером в истории НХЛ. На его счету 899 заброшенных шайб, в 2025 году он побил рекорд Уэйна Гретцки (894).

В сезоне-2025/2026 в активе российского форварда девять матчей, в которых он набрал семь очков (две заброшенные шайбы и пять голевых передач).

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до окончания текущего сезона. Дальнейшие планы 40-летнего хоккеиста пока неизвестны.