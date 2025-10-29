МО РФ показало листовки, которые сбрасывают на окруженных в Купянске

Минобороны России продемонстрировало листовки, которые сбрасываются на позиции 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Подразделения этой бригады попали в окружение в Купянске.

Цель залистования неприятеля - убеждение окруженных боевиков сдаться в плен. Сейчас для них это самый надежный способ сохранить свои жизни.

В тексте листовок содержатся призывы, а также инструкции к сдаче. Мероприятия проводятся, как отметили в российском оборонном ведомстве, для предотвращения бессмысленного кровопролития.

Ранее МО РФ сообщило, что в настоящее время о готовности сдаться в плен заявила группа из окруженных в районе Купянска 12 боевиков. Они согласны сложить оружие при условии, что им сохранят жизни. В данный момент прорабатываются варианты безопасного вывода в российский тыл готовых сдаться украинских военнослужащих.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.