МО РФ показало листовки, которые сбрасывают на окруженных в Купянске

Листовки сбрасываются на позиции 11-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
2025-10-29 13:56:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало листовки, которые сбрасываются на позиции 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Подразделения этой бригады попали в окружение в Купянске. 

Цель залистования неприятеля - убеждение окруженных боевиков сдаться в плен. Сейчас для них это самый надежный способ сохранить свои жизни. 

В тексте листовок содержатся призывы, а также инструкции к сдаче. Мероприятия проводятся, как отметили в российском оборонном ведомстве, для предотвращения бессмысленного кровопролития. 

Ранее МО РФ сообщило, что в настоящее время о готовности сдаться в плен заявила группа из окруженных в районе Купянска 12 боевиков. Они согласны сложить оружие при условии, что им сохранят жизни. В данный момент прорабатываются варианты безопасного вывода в российский тыл готовых сдаться украинских военнослужащих. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Харьковская область #спецоперация #Листовки #купянск #114-я бригада теробороны ВСУ
