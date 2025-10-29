ВС РФ расширили зону контроля в восточной части Димитрова в ДНР

Российские войска расширили зону контроля в восточной части города Димитров. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что в данный момент штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» зачищают от разрозненных групп неприятеля шахту 5/6.

При этом отмечено, что штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженного противника в районе железнодорожного вокзала Красноармейска и микрорайоне Железнодорожный. Бойцы закрепляются на территории городской промзоны.

На юге Красноармейска в то же время, после освобождения микрорайона Троянда, штурмовые подразделения продвинулись в населенном пункте Гнатовка. Сейчас идет ее зачистка от боевиков.

Военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки пресекли попытку врага деблокировать окруженную группировку противника. Неприятель пробивался к своим со стороны Гришино, но безуспешно. Изнутри окружения боевики ВСУ пытались прорваться четыре раза, в северном и северо-западном направлениях. Все эти попытки удалось сорвать.



Несладко и окруженному противнику под Купянском. Наши войска там продолжают уничтожать попавших в кольцо боевиков. Военнослужащие ВС РФ проводят мероприятия по убеждению противника к сдаче. На данный момент под Купянском готова сдаться в плен группа неприятельской пехоты численностью в 12 человек. Сейчас прорабатываются варианты их безопасного выхода.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.