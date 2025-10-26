МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Российский лидер провел совещание с начальником Генштаба Герасимовым.
Глеб Владовский 2025-10-26 09:06:22
Президент РФ Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«(Путин - Прим. ред.) провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО», - уточнил пресс-секретарь президента России.

Отмечается, что главе государства доложили, что в районе Купянска окружили до 5 000 военных ВСУ. В то время как у Красноармейска - до 5 500. Окружение проводится силами группировки «Центр».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун» украинских боевиков.

#Владимир Путин #валерий герасимов #Генштаб #Дмитрий Песков #купянск
