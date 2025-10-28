В комитете Госдумы по обороне объяснили плюсы круглогодичного призыва

Член комитета Госдумы России по обороне Андрей Колесник в разговоре со «Звездой» объяснил, зачем вводятся новые сроки призыва на военную службу. Теперь некоторые мероприятия будут осуществляться в течение всего года.

В первую очередь Колесник поспешил успокоить читателей. Доставка призывников к местам прохождения службы будет осуществляться в те же сроки, что и раньше, - с октября по конец календарного года и с апреля по июль.

«Будет только прохождение комиссии в течение года. Потому что, представьте себе, собирать на эти месяцы врачей, особенно сейчас, проходить комиссии, включая хирургов, психологов, офтальмологов... Вы понимаете», - отметил Колесник.

Он подчеркнул, что теперь все эти мероприятия будут не скомпонованы на несколько месяцев, а плавно распределены в течение года. Это поможет снять нагрузку со специалистов и сделать процесс более плавным.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что набранные осенью 2025 года призывники будут служить только на территории Российской Федерации. При этом он подчеркнул, что они не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.