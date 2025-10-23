Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и разрушении опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25.

Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. Удар наносился в интересах группировки войск «Восток». Отмечено, что пуски выполнялись парами самолетов с малых высот.

После того, как экипажи вернулись на аэродром, военнослужащие инженерно-технического состава выполнили необходимые работы по обслуживанию самолетов. Они подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации. В тот раз удар наносился в интересах группировки войск «Юг». летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.