Экипажи Су-25 уничтожили боевиков ВСУ и разрушили опорный пункт

Удар наносился в интересах группировки войск «Восток», летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.
2025-10-23 10:55:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и разрушении опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25. 

Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. Удар наносился в интересах группировки войск «Восток». Отмечено, что пуски выполнялись парами самолетов с малых высот. 

После того, как экипажи вернулись на аэродром, военнослужащие инженерно-технического состава выполнили необходимые работы по обслуживанию самолетов. Они подготовили штурмовики к повторному боевому вылету. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации. В тот раз удар наносился в интересах группировки войск «Юг». летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Су-25 #спецоперация #штурмовая авиация #группировка восток
