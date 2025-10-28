США и Япония подписали соглашение о «новом золотом веке»

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение о «новом золотом веке» в отношениях между двумя государствами. Об этом сообщил Вашингтон.

Уточняется, что, кроме этого, американская и японская стороны подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций. Также было достигнуто соглашение по программе поставок полезных ископаемых и редкоземельных металлов за счет добычи и переработки.

«Соглашение поможет обеим странам укрепить экономическую безопасность», - заявили в Вашингтоне.

Также в заявлении отмечается, что соглашение призвано стимулировать экономический рост США и Японии и «неуклонно способствовать глобальному процветанию». Трамп и Такаити поручили соответствующим министрам и секретарям принять дальнейшие меры для наступления «нового золотого века» в американско-японских отношениях.

В конце июля Япония и Соединенные Штаты заключили торговую сделку для урегулирования вопроса с пошлинами. Она включает инвестиции со стороны Японии в размере 550 миллиардов долларов, открытие японского рынка для товаров из США, тарифы на американские товары в размере 15%. В случае если бы Токио не подписал соглашение, Трамп угрожал зеркальной пошлиной в 25% со стороны Америки.

В середине октября глава американского Минфина Скотт Бессент заявил об ожидании со стороны Соединенных Штатов, что Япония откажется от импорта нефти и газа из России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требования Америки к другим государствам о прекращении импорта российской нефти незаконными угрозами.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в беседе со «Звездой» рассказал, что после избрания Такаити, первой женщины на посту премьера Японии, никаких особых изменений в отношениях с Россией не ожидается. Токио по-прежнему будет настаивать на своей базовой позиции, объяснил эксперт. Это заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны, но необходимо решить территориальную проблему. Позиция РФ заключается в том, рассказал Кистанов, что мы соглашались вести переговоры о мире, но при этом указывали, что территориального спора не существует.