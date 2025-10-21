МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Востоковед рассказал о политике Японии в отношении РФ с новым премьером

Специалист объяснил, что Япония во главе с избранным премьер-министром Санаэ Такаити по-прежнему будет настаивать на своей базовой позиции. Она настроена на заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны, требуя решить территориальную проблему.
Игнат Далакян 2025-10-21 11:47:13
© Фото: AFLO, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

После избрания Санаэ Такаити на пост премьер-министра Японии во внешней политике страны на российском направлении никаких изменений не будет. Об этом рассказал «Звезде» руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

По его словам, Япония по-прежнему будет настаивать на своей базовой позиции - она настроена на заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны, но необходимо решить территориальную проблему.

«Она заключается в том, что Япония претендует на четыре Южно-Курильских острова, которые она называет своими северными территориями и требует вернуть. И вопрос ставится так, что без решения территориальной проблемы этот вопрос о заключении мирного договора решен быть не может. Но позиция Россия заключается в том, что мы в свое время соглашались вести переговоры о мире, но при этом указывали, что никакого территориального спора не существует», - рассказал специалист.

Он также добавил, что сейчас Япония включилась полностью в курс коллективного Запада в противостоянии с Россией в связи с конфликтом на Украине.

«Япония оказывает сильнейшее экономическое давление на Россию, обложила санкциями, поддерживает Украину материально, финансово, даже представляет там определенные виды нелетальных вооружений и так далее», - объяснил эксперт.

При этом эта деятельность координируется с Евросоюзом, НАТО, на таких площадках, как «Большая семерка», ООН.

«В этом отношении никаких прорывов, никаких положительных подвижек в наших отношениях с Японией ожидать не приходится. К вопросу о мирном договоре можно будет вернуться только тогда, когда Япония прекратит антироссийский курс, а это будет возможно только после окончания специальной военной операции на Украине», - сказал Кистанов.

Ранее в Японии на пост премьер-министра страны избрали главу Либерально-демократической партии Санаэ Такаити. Она стала первой в истории страны женщиной, занявшей эту должность.

