США заявили о базовой пошлине в 15% на импорт из Японии

Америка вводит базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, кроме автомобилей, продуктов аэрокосмической и фармацевтической отраслей и природных ресурсов.
Сергей Дьячкин 2025-09-05 00:53:00
© Фото: Valerie Plesch dpa, Global Look Press

Америка собирается ввести базовую пошлину в размере пятнадцати процентов на почти все товары, ввозимые из Японии. Об этом сообщил Белый дом.

«Согласно соглашению, Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США», - говорится в сообщении.

При этом отдельный отраслевой режим будет существовать для автомобилей и запчастей к ним, продуктов аэрокосмической отрасли, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся в США.

В Белом доме отметили, что целью соглашения с Токио является выравнивание торгового баланса. Кроме того это позволит создать предсказуемые условия для торговли.

Япония в качестве ответной меры откроет свой рынок для товаров США. В том числе она значительно увеличит импорт риса, кукурузы и сои, энергоносителей и аэрокосмической техники. Будут сняты ограничения на ввоз из Америки автомобилей.

Президент США Дональд Трамп заявил что сделка с Токио «масштабная, возможно самая крупная».

Ожидается, что в рамках торгового соглашения японские инвестиции в экономику США составят 550 миллиардов долларов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, почему Америка не вводит новые импортные пошлины против Китая за торговое партнерство с Россией. Причиной стала уже существующая высокая ставка в 54% на ввоз китайских товаров. Трамп отсрочил на 90 дней повышение тарифов на импорт из Китая. Экономисты считают, это связано с тем, что повышение пошлин повлияет на рост ключевой ставки внутри самих США.

#сша #Япония #Дональд Трамп #Белый дом #импорт США #пошлины
