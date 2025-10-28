Политолог считает, что Прибалтика хочет бежать впереди «паровоза эскалации»

Стремление государств Прибалтики к эскалации отношений с Белоруссией и РФ лишено смысла, так как противоречит текущему контексту стратегии США. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

По мнению профессора, действия Литвы, «безусловно, недружественные» по отношению к Белоруссии. И они вполне укладываются в ту стратегическую линию на обострение отношений и с Белоруссией, и с Россией, которую проводят государства Прибалтики. Но особого смысла в действиях Литвы нет.

«В сегодняшнем контексте они до известной степени бессмысленны. И в какой-то мере они являются разнонаправленными с действиями США и даже некоторых европейских стран. Литва и другие государства Прибалтики хотят бежать впереди паровоза эскалации, не вполне осознавая, что этот паровоз немного притормозил по объективным причинам. Поэтому в какой-то момент они могут оказаться одни», - заметил Евстафьев.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии 27 октября вызвал временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканеца и вручил ему ноту протеста. Поводом стало очередное одностороннее решение Литвы закрыть часть границы без предварительного уведомления белорусской стороны. В Минске подчеркнули, что это решение затронуло права не только граждан Белоруссии, но и Литвы, а также граждан ЕС и других стран. Ведомство назвало действия Вильнюса пренебрежением фундаментальными принципами свободы передвижения, которые являются одной из основных ценностей шенгенского пространства и Евросоюза в целом.

Власти Литвы продлили закрытие границы с Белоруссией и разработали план ее бессрочного закрытия. Исключения предусмотрены лишь для граждан стран ЕС и дипработников. Об этом сообщил белорусский Государственный таможенный комитет. В ведомстве подчеркнули, что будут следить за недружественными действиями литовцев и информировать о любых изменениях в обстановке на границе.