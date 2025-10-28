МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог считает, что Прибалтика хочет бежать впереди «паровоза эскалации»

Профессор Института медиа НИУ ВШЭ объяснил, что стратегия государств Прибалтики на обострение отношений с Белоруссией и РФ в сегодняшнем контексте бессмысленна, так как вступает в противоречие с планами США.
Сергей Дьячкин 2025-10-28 08:06:03
© Фото: Yauhen Yerchak, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Стремление государств Прибалтики к эскалации отношений с Белоруссией и РФ лишено смысла, так как противоречит текущему контексту стратегии США. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

По мнению профессора, действия Литвы, «безусловно, недружественные» по отношению к Белоруссии. И они вполне укладываются в ту стратегическую линию на обострение отношений и с Белоруссией, и с Россией, которую проводят государства Прибалтики. Но особого смысла в действиях Литвы нет.

«В сегодняшнем контексте они до известной степени бессмысленны. И в какой-то мере они являются разнонаправленными с действиями США и даже некоторых европейских стран. Литва и другие государства Прибалтики хотят бежать впереди паровоза эскалации, не вполне осознавая, что этот паровоз немного притормозил по объективным причинам. Поэтому в какой-то момент они могут оказаться одни», - заметил Евстафьев.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии 27 октября вызвал временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканеца и вручил ему ноту протеста. Поводом стало очередное одностороннее решение Литвы закрыть часть границы без предварительного уведомления белорусской стороны. В Минске подчеркнули, что это решение затронуло права не только граждан Белоруссии, но и Литвы, а также граждан ЕС и других стран. Ведомство назвало действия Вильнюса пренебрежением фундаментальными принципами свободы передвижения, которые являются одной из основных ценностей шенгенского пространства и Евросоюза в целом.

Власти Литвы продлили закрытие границы с Белоруссией и разработали план ее бессрочного закрытия. Исключения предусмотрены лишь для граждан стран ЕС и дипработников. Об этом сообщил белорусский Государственный таможенный комитет. В ведомстве подчеркнули, что будут следить за недружественными действиями литовцев и информировать о любых изменениях в обстановке на границе.

#белоруссия #евросоюз #прибалтика #Литва #эскалация #наш эксклюзив #закрытие границ #дмитрий евстафьев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 