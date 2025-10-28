МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Times: в Британии начнут размещать мигрантов в военных казармах

Британское правительство считает, что такие меры могут помочь снизить нагрузку на бюджет и помочь отказаться от дорогостоящего размещения мигрантов в гостиницах.
Виктория Бокий 2025-10-28 05:51:57
© Фото: Vuk Valcic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Британское правительство начнет размещать нелегальных мигрантов в военных казармах с конца ноября. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в местном МВД.

По данным газеты, размещать нелегалов будут в бараках армейской базы вблизи Инвернесса в Шотландии и тренировочного военного лагеря в графстве Восточный Сассекс на юге Англии. Планируется, что на этих объектах разместят около 900 мигрантов. В будущем это число может достигнуть 10 тысяч.

Британское правительство считает, что такие меры могут помочь снизить нагрузку на бюджет и помочь отказаться от дорогостоящего размещения мигрантов в гостиницах. Согласно данным МВД Великобритании, на март 2025 года в 210 отелях по всей стране жили 32 тысячи нелегалов.

В докладе комитета по внутреннем делам Палаты общин говорится, что Британия потратит за 10 лет, с 2019 по 2029 годы, порядка $20,4 млрд на содержание нелегальных мигрантов в отелях. Однако, как ранее уже сообщало издание, использование бывших военных баз для этих целей может обойтись госбюджету дороже, чем действующая схема с арендой гостиниц.

Ранее в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Александр Камкин заявил, что бесконтрольная миграция приведет Великобританию к формированию параллельных обществ, которые, как правило, плохо понимают друг друга. «Новые» британцы предпочитают жить по своим законам в привычных им реалиях.

