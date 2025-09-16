МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: массовая миграция в Британии привела к разрозненности в обществе

По мнению Александра Камкина, сейчас Британия переживает раскол не только из-за массовых возмущений населения против мигрантов, но и потому, что в связи с этим произошел раскол между правящей партией и так называемой оппозицией.
Гоар Хачатурян 2025-09-16 13:25:19
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Бесконтрольная миграция действительно приводит к формированию параллельных обществ, которые, как правило, плохо понимают друг друга. «Новые» британцы предпочитают жить по своим законам в привычных им реалиях. И глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, и активист Томми Робинсон предлагают вариант ограничения миграции и предотвращения создания этнических анклавов. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает с промигрантской политикой, тем самым вызывая раздражение лидера правых Фаража и большинства британцев, отметил Камкин.

«Парламентская позиция, на мой взгляд, у нее основная цель - это приход к власти и реализация своей повестки. Соответственно, Фараж, Робинсон и другие лидеры, можно сказать, национального сопротивления в случае прихода к власти однозначно будут ограничивать миграцию, будут рассматривать вопросы принудительной депортации лиц, нарушающих английское законодательство», - сказал политолог.

По его словам, других вариантов, кроме решительного пересмотра существующего ультралиберального подхода к вопросу миграции, у Британии нет. Наплыв мигрантов всегда ведет к столкновению цивилизаций, считает Камкин. Другой вопрос - как люди уживаются друг с другом в этих реалиях.

Напомним, в Британии прошла череда антимигрантских протестов, в которых приняли участие до трех миллионов человек. Акция переросла в массовые столкновения, в результате которых до 30 полицейских получили травмы.

#мигранты #протесты #Британия #наш эксклюзив #кир стармер #томми робинсон #найджел фараж
