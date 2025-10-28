AP: агент США пытался завербовать венесуэльского пилота для ареста Мадуро

В мае 2024 года агент разведки США Эдвин Лопес предлагал 50 миллионов долларов пилоту ВВС Венесуэлы Битнеру Вильегасу за то, чтобы тот изменил маршрут самолета президента Николаса Мадуро. Об этом сообщили RT со ссылкой на Associated Press.

Спецслужбы США заранее выбрали место, где смогут арестовать президента Венесуэлы. Американские власти пытались завербовать пилота и обещали ему, что он станет «очень богатым человеком», по данным статьи.

В статье написано, что разговор был напряженным. Пилот Мадуро пытался уйти от ответа, но в итоге дал свой номер телефона. Таким жестом он показал, что заинтересован в помощи правительству США. В течение следующих шестнадцати месяцев агент США Эдвин Лопес общался с пилотом через зашифрованное приложение.

Ранее ввиду высоковероятной военной агрессии со стороны США президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал объявить всеобщую революционную забастовку и мятеж, пока власть в стране не будет возвращена народу. Он приказал рабочим сопротивляться агрессии США. Такой приказ он дал после заявления президента США Дональда Трампа о том, что будет наземная операция в Венесуэле.