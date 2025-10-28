В Минобороны сообщили об уничтожении 15 беспилотников за 5 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны с 15 до 20 часов уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Над территорией Брянской области российские военнослужащие уничтожили семь беспилотников. Еще три украинских дрона перехватили в Орловской области.

По два БПЛА расчеты ПВО нейтрализовали над территорией Курской и Тульской областей. Один беспилотник сбит в Калужской области.

Утром во вторник в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 17 БПЛА над российскими регионами. Почти все они атаковали Калужскую область - там ликвидировали 13 аппаратов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.