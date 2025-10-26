МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ХАМАС передаст Израилю тела заложников, которые сможет найти в Газе

Палестинские радикалы обязались передать те тела израильтян и других граждан, которые ими будут найдены и которые у них имеются.
Марина Крижановская 2025-10-26 00:21:42
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Радикальная палестинская группировка ХАМАС намерена передать израильской стороне тела всех заложников, которые будут найдены на территории сектора Газа.

Как заявил представитель движения, член политбюро Муса Абу Марзук, палестинцы обязались передать останки погибших на родину и они не желают оставлять у себя эти тела в надежде решить этот вопрос как можно скорее. Обо всем этом он сообщил в интервью телеканала Al Jazeera Mubasher.

«Все положения соглашения о прекращении огня касаются общих вопросов, которые необходимо уточнять, проводить переговоры. Что касается тел заложников, мы взяли на себя обязательство передать все, которые имеются у нас, и те, которые мы обнаружим», - заявил Марзук.

В своем интервью он затронул и тему управления палестинским анклавом. Член политбюро предупредил, что попытки исключить ХАМАС из любого управления сектором Газа или из поддержания там стабильности приведут к «хаосу и вакууму безопасности».

Напомним, с 10 октября вступил в силу мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. он подразумевает немедленное прекращение огня, освобождение живых израильских пленников, что уже произошло 13 октября, передачу тел погибших. Также армия Израиля должна отвести войска за определенную линию.

Во время передачи тел пленных в понедельник, 13 октября, израильская сторона осталась недовольной их количеством. Власти заявили, что радикалы вернули только четыре тела из 28. Затем Израиль получил тела еще нескольких заложников, но по их данным, недостает еще останков 15 похищенных.

