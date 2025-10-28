МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Футболист Мостовой не спал всю ночь после нападения в Петербурге

Спортсмен сразу не сообщил футбольному клубу о нападении, а дождался утра.
Екатерина Пономарева 2025-10-28 15:52:56
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ФК «Зенит»

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своих действиях после нападения на него четырех преступников в Санкт-Петербурге. По его словам, он не спал всю ночь.

На видеокадрах Андрей Мостовой поделился, что не сразу начал звонить футбольному клубу и рассказывать о произошедшем. Он решил переждать ночь и уже утром сообщить о нападении.

Всю ночь футболист не мог заснуть. Спортсмен признался: осознание, что его пытались похитить, пришло не сразу. Мостовой старался не поднимать панику перед важным матчем.

Напомним, на футболиста напали четыре человека, когда он садился в свою машину. Преступники поджидали спортсмена возле премиального магазина.

Нападение произошло накануне матча «Зенита» с «Динамо». После Мостовой забил гол на матче, и «Зенит» выиграл со счетом 2:1.

Попытка похищения Мостового попала на видеокамеры около продуктового магазина. Камеры записали и второе похищение, которое стало для преступников роковым.

#Футбол #Зенит #«Динамо» #нападение #Мостовой
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 