Футболист Мостовой не спал всю ночь после нападения в Петербурге

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своих действиях после нападения на него четырех преступников в Санкт-Петербурге. По его словам, он не спал всю ночь.

На видеокадрах Андрей Мостовой поделился, что не сразу начал звонить футбольному клубу и рассказывать о произошедшем. Он решил переждать ночь и уже утром сообщить о нападении.

Всю ночь футболист не мог заснуть. Спортсмен признался: осознание, что его пытались похитить, пришло не сразу. Мостовой старался не поднимать панику перед важным матчем.

Напомним, на футболиста напали четыре человека, когда он садился в свою машину. Преступники поджидали спортсмена возле премиального магазина.

Нападение произошло накануне матча «Зенита» с «Динамо». После Мостовой забил гол на матче, и «Зенит» выиграл со счетом 2:1.

Попытка похищения Мостового попала на видеокамеры около продуктового магазина. Камеры записали и второе похищение, которое стало для преступников роковым.