Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

Государственная дума России приняла законопроект относительно сборов резервистов для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Отмечено, что граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России, будут привлекаться к выполнению подобных задачи только на территории своего региона.

Согласно тексту законопроекта, на таких граждан будут распространяться те же права, обязанности и соцгарантии, компенсации и ответственность, что и для граждан, проходящих другие военные сборы.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский сказал, что важно не путать резервистов с контрактниками - действующими военнослужащими. Резервист, подчеркнул он, не является военнослужащим, обладая всеми правами гражданских лиц.

При этом Цимлянский отмечал, что законопроект о привлечении резервистов для охраны важных объектов не затрагивает всех граждан. Речь, заметил он, идет исключительно о гражданах, ранее проходивших военную службу и добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. Отдельно Владимир Цимлянский сообщил, что речь не идет о направлении граждан в зону проведения специальной военной операции.