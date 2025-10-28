МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

Действие этого закона будет распространяться исключительно на граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве.
Тимур Шерзад 2025-10-28 16:08:55
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Государственная дума России приняла законопроект относительно сборов резервистов для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающей инфраструктуры. 

Отмечено, что граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России, будут привлекаться к выполнению подобных задачи только на территории своего региона. 

Согласно тексту законопроекта, на таких граждан будут распространяться те же права, обязанности и соцгарантии, компенсации и ответственность, что и для граждан, проходящих другие военные сборы. 

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский сказал, что важно не путать резервистов с контрактниками - действующими военнослужащими. Резервист, подчеркнул он, не является военнослужащим, обладая всеми правами гражданских лиц. 

При этом Цимлянский отмечал, что законопроект о привлечении резервистов для охраны важных объектов не затрагивает всех граждан. Речь, заметил он, идет исключительно о гражданах, ранее проходивших военную службу и добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. Отдельно Владимир Цимлянский сообщил, что речь не идет о направлении граждан в зону проведения специальной военной операции. 

