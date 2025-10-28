Экс-зенитовец Быстров пошутил о попытке похищения футболиста Мостового

Бывший игрок санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров пошутил, что главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин может быть причастен к похищению футболиста Андрея Мостового. Об этом сообщает YouTube-канал «О, Родной футбол!».

По его мнению, Быстров «мог участвовать» в попытке похищения Мостового, так как нападение произошло накануне матча «Зенита» с «Динамо». После футболист забил гол на матче, и «Зенит» выиграл со счетом 2:1.

Напомним, 23 октября футболист Андрей Мостовой посещал премиальный супермаркет, возле которого его поджидали похитители. Когда спортсмен вышел из магазина и подошел к своей машине, четыре человека напали на него и попытались похитить. Прохожий помог футболисту отбиться и сбежать.

Попытка похищения футболиста Мостового попала на видеокамеры около магазина. Камеры записали и второе похищение, которое стало для преступников роковым.