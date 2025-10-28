МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-зенитовец Быстров пошутил о попытке похищения футболиста Мостового

Нападение на футболиста Мостового произошло накануне матча «Зенита» с московским «Динамо».
Екатерина Пономарева 2025-10-28 15:18:38
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Бывший игрок санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров пошутил, что главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин может быть причастен к похищению футболиста Андрея Мостового. Об этом сообщает YouTube-канал «О, Родной футбол!».

По его мнению, Быстров «мог участвовать» в попытке похищения Мостового, так как нападение произошло накануне матча «Зенита» с «Динамо». После футболист забил гол на матче, и «Зенит» выиграл со счетом 2:1.

Напомним, 23 октября футболист Андрей Мостовой посещал премиальный супермаркет, возле которого его поджидали похитители. Когда спортсмен вышел из магазина и подошел к своей машине, четыре человека напали на него и попытались похитить. Прохожий помог футболисту отбиться и сбежать.

Попытка похищения футболиста Мостового попала на видеокамеры около магазина. Камеры записали и второе похищение, которое стало для преступников роковым.

#Футбол #Зенит #«Динамо» #похищение #Мостовой
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 