Мать пловца Свечникова рассказала, что найден последний, кто его видел

Галина, мать российского пловца Николая Свечникова, который пропал без вести в ходе заплыва через пролив Босфор в конце августа, планирует встретиться в Турции со свидетелем, который последним видел ее сына. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Сегодня обратимся к турецкому свидетелю, он его видел последним», - сказала мать спортсмена.

Галина добавила, что надеется встретиться с этим человеком лично. Известно, что они разговаривали со Свечниковым в ходе заплыва. Турецкий спортсмен сказал россиянину, что тот плывет в неправильном направлении. Но Свечников, как цитируется в материале, «махнул рукой и поплыл».

Семья пловца, пропавшего в Босфоре, обратилась в Генпрокуратуру РФ, чтобы его поиски не прекращались. Мать Свечникова подчеркнула, что организаторы заплыва так и не предоставили семье видеозаписи, которые делались в ходе мероприятия.

Николай Свечников пропал в ходе межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа. Он оказался единственным, кто не достиг финиша.

Ранее мать спортсмена рассказывала, что родственники пловца обратились за помощью в его поисках в Красный Крест. До этого один из участников заплыва, Хаяти Шамильоглу, вспомнил, что Свечников сбился с маршрута. Тогда до него удалось докричаться и вернуть на дистанцию. Хаяти не верит в версию о том, что Николай мог утонуть. С его слов, он слишком опытен для этого.