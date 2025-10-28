МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мать пловца Свечникова рассказала, что найден последний, кто его видел

Сообщается, что турецкий спортсмен указал россиянину, что тот плывет в неправильном направлении, но Николай Свечников на это не отреагировал.
Сергей Дьячкин 2025-10-28 14:20:55
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press, Global Look Press

Галина, мать российского пловца Николая Свечникова, который пропал без вести в ходе заплыва через пролив Босфор в конце августа, планирует встретиться в Турции со свидетелем, который последним видел ее сына. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Сегодня обратимся к турецкому свидетелю, он его видел последним», - сказала мать спортсмена.

Галина добавила, что надеется встретиться с этим человеком лично. Известно, что они разговаривали со Свечниковым в ходе заплыва. Турецкий спортсмен сказал россиянину, что тот плывет в неправильном направлении.  Но Свечников, как цитируется в материале, «махнул рукой и поплыл».

Семья пловца, пропавшего в Босфоре, обратилась в Генпрокуратуру РФ, чтобы его поиски не прекращались. Мать Свечникова подчеркнула, что организаторы заплыва так и не предоставили семье видеозаписи, которые делались в ходе мероприятия.

Николай Свечников пропал в ходе межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа. Он оказался единственным, кто не достиг финиша.

Ранее мать спортсмена рассказывала, что родственники пловца обратились за помощью в его поисках в Красный Крест. До этого один из участников заплыва, Хаяти Шамильоглу, вспомнил, что Свечников сбился с маршрута. Тогда до него удалось докричаться и вернуть на дистанцию. Хаяти не верит в версию о том, что Николай мог утонуть. С его слов, он слишком опытен для этого.

#Турция #пропавшие без вести #спортсмен #Пловец #пролив Босфор #Николай Свечников
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 