МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ предотвратили две попытки деблокирования боевиков в Купянске

Неприятель пытался атаковать со стороны населенного пункта Нечволодовка в Харьковской области.
2025-10-28 12:40:40
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск «Запад» предотвратили две попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ в районе Купянска. 

Уточняется, что противник пытался прорваться к попавшим в окружение боевикам со стороны населенного пункта Нечволодовка в Харьковской области. Также МО РФ рассказало об уничтожении группы военнослужащих из 1-й бригады Нацгвардии Украины, которые пытались переправиться на правый берег реки Оскол на шести лодках.

Подразделения 6-й армии продолжают сжатие кольца окружения вражеской группировки в этом районе. Отмечено, что в населенном пункте Петропавловка (Харьковская область) от противника зачистили 40 зданий.

Всего же в этом районе за сутки российские войска уничтожили до 50 боевиков, одну боевую бронированную машину «Казак» и четыре вражеских пикапа.

Вчера российское оборонное ведомство сообщало, что военнослужащие ВС РФ пресекли четыре попытки боевиков вырваться из окружения в Купянске. В тот раз противник пытался пробиться на правый берег реки Оскол, но заплатил за это полусотней боевиков. Ранее о том, что предстоит большая работа по ликвидации окруженных сил противника, заявил президент России Владимир Путин. Тогда он допустил, что украинские вооруженные формирования предпримут попытки деблокировать окружение.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Харьковская область #спецоперация #купянск #группировка запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 