Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск «Запад» предотвратили две попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ в районе Купянска.

Уточняется, что противник пытался прорваться к попавшим в окружение боевикам со стороны населенного пункта Нечволодовка в Харьковской области. Также МО РФ рассказало об уничтожении группы военнослужащих из 1-й бригады Нацгвардии Украины, которые пытались переправиться на правый берег реки Оскол на шести лодках.

Подразделения 6-й армии продолжают сжатие кольца окружения вражеской группировки в этом районе. Отмечено, что в населенном пункте Петропавловка (Харьковская область) от противника зачистили 40 зданий.

Всего же в этом районе за сутки российские войска уничтожили до 50 боевиков, одну боевую бронированную машину «Казак» и четыре вражеских пикапа.

Вчера российское оборонное ведомство сообщало, что военнослужащие ВС РФ пресекли четыре попытки боевиков вырваться из окружения в Купянске. В тот раз противник пытался пробиться на правый берег реки Оскол, но заплатил за это полусотней боевиков. Ранее о том, что предстоит большая работа по ликвидации окруженных сил противника, заявил президент России Владимир Путин. Тогда он допустил, что украинские вооруженные формирования предпримут попытки деблокировать окружение.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.