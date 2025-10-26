Путин: предстоит большая работа по ликвидации окруженных сил противника

Президент РФ Владимир Путин сообщил о серьезности предстоящей работы по ликвидации окруженных сил ВСУ. Соответствующее заявление он сделал на совещании с командующими группировок СВО.

«Впереди предстоит большая и сложная работа по ликвидации окруженных сил противника», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что украинские вооруженные формирования предпримут попытки деблокировки. Он уточнил, что противник будет действовать «и извне, и изнутри».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие окружили в районе Купянска до 5 000 военных ВСУ. В то время как у Красноармейска - до 5 500.