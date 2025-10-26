МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: предстоит большая работа по ликвидации окруженных сил противника

Российский лидер допустил, что украинские вооруженные формирования предпримут попытки деблокировать окружение.
Глеб Владовский 2025-10-26 10:33:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин сообщил о серьезности предстоящей работы по ликвидации окруженных сил ВСУ. Соответствующее заявление он сделал на совещании с командующими группировок СВО.

«Впереди предстоит большая и сложная работа по ликвидации окруженных сил противника», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что украинские вооруженные формирования предпримут попытки деблокировки. Он уточнил, что противник будет действовать «и извне, и изнутри».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие окружили в районе Купянска до 5 000 военных ВСУ. В то время как у Красноармейска - до 5 500.

#в стране и мире #ВС РФ #ВСУ #Владимир Путин #окружение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 