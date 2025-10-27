ВС РФ пресекли четыре попытки боевиков вырваться из окружения в Купянске

Минобороны России сообщает, что российские войска продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске и Красноармейске.

В Купянске враг пытался четыре раза вырваться из кольца окружения - каждый раз безуспешно. Неприятель пытался пробиться на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе населенного пункта Петровка.

Российские военнослужащие нанесли бросившимся к реке боевикам огневое поражение артиллерией и беспилотниками. Результат - уничтожение до 50 военнослужащих ВСУ и шести единиц военной техники, включая два бронеавтомобиля HMMWV.

Есть новости и из Красноармейска. МО РФ рассказало про то, как штурмовики 2-й армии ведут активные наступательные действия. Бойцы расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала. За день они уничтожили более 60 боевиков, две боевые бронированные машины противника и три автомобиля.

Помимо этого, сегодня российское оборонное ведомство опубликовало кадры боев, ведущихся в ходе наступления у берегов реки Янчур. Его ведут подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.