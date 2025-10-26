МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов: ВС РФ окружили противника у Красноармейска и Димитрова

Военнослужащие группировки войск «Центр» блокировали 31-й батальон ВСУ.
Глеб Владовский 2025-10-26 11:12:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие окружили силы противника в районе населенных пунктов Димитров и Красноармейск. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Уточняется, что окружение проводили бойцы группировки войск «Центр».

«Соединения и воинские части второй и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка ВСУ в составе 31-го батальона», - уточнил он.

Подчеркивается, что успеха удалось достичь благодаря комплексному огневому поражению по противнику на всю глубину их оперативного направления.

Ранее сообщалось, что Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск.

