Герасимов: ВС РФ окружили противника у Красноармейска и Димитрова

Российские военнослужащие окружили силы противника в районе населенных пунктов Димитров и Красноармейск. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Уточняется, что окружение проводили бойцы группировки войск «Центр».

«Соединения и воинские части второй и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка ВСУ в составе 31-го батальона», - уточнил он.

Подчеркивается, что успеха удалось достичь благодаря комплексному огневому поражению по противнику на всю глубину их оперативного направления.

Ранее сообщалось, что Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск.