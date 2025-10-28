Шойгу: Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты объектов

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании в Нижнем Новгороде сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернаторов о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов.

«Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства», - сказал Шойгу.

При этом Сергей Шойгу предупредил о том, что зарубежные спецслужбы могут внедряться на объекты РФ для совершения диверсий или получения секретной информации. Также он отметил риски совершения кибератак на автоматизированные системы управления.

Секретарь Совбеза добавил, что количество террористических атак на территории Приволжского округа растет. Так, он отметил, что в этом году там произошло в три раза больше атак с применением БПЛА, нежели за весь предыдущий период проведения спецоперации.

Ранее направлять резервистов на сборы для защиты объектов предлагал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он отметил, что речь идет, прежде всего, о противодействии беспилотным летательным аппаратам.

Цимлянский подчеркнул, что речь идет только о резервистах - гражданах, ранее проходивших военную службу и добровольно заключивших контракт с Минобороны России. Эти граждане совмещают пребывание в резерве с основной работой и сохраняют все права гражданских лиц.