МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу: зарубежные спецслужбы могут внедряться на объекты РФ для диверсий

Сергей Шойгу проводит совещание в Нижнем Новгороде по вопросам защиты критически важных объектов.
Тимур Шерзад 2025-10-28 11:56:37
© Фото: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу проводит в Нижнем Новгороде совещание по вопросам защиты критических важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции. 

«Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий», - сказал Шойгу, подчеркивая, что теракты совершаются не только с применением беспилотников. 

Сергей Шойгу сообщил, что инициативу ряда глав субъектов для создания добровольческих формирований для защиты особо важных объектов поддержал президент России Владимир Путин.  

 

#в стране и мире #Сергей Шойгу #Диверсанты #Совет безопасности #Критически важные объекты #Зарубежные спецслужбы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 