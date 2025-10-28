Шойгу: зарубежные спецслужбы могут внедряться на объекты РФ для диверсий

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу проводит в Нижнем Новгороде совещание по вопросам защиты критических важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции.

«Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий», - сказал Шойгу, подчеркивая, что теракты совершаются не только с применением беспилотников.

Сергей Шойгу сообщил, что инициативу ряда глав субъектов для создания добровольческих формирований для защиты особо важных объектов поддержал президент России Владимир Путин.