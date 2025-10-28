МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы ГрВ «Восток» раскрыли подробности освобождения Новониколаевки

В результате уверенных и слаженных действий подразделений группировки войск «Восток» наши военнослужащие взяли под контроль район обороны ВСУ площадью свыше трех квадратных километров и зачистили более 350 строений.
2025-10-28 15:26:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие из группировки «Восток» раскрыли детали взятия под контроль населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области. Как утверждают бойцы, укрепления ВСУ находились на обоих берегах реки Янчур.

По словам военнослужащих, противник оказывал упорное сопротивление, применяя минометы, артиллерию и FPV-дроны. Командир группы с позывным Яга рассказал, что украинская сторона создавала открытые участки местности для поражения наступающих подразделений.

«Путь был нелегким, потому что противник боится стрелкового боя и старается не подпускать нас. На подходах используют FPV-дроны, артиллерию, специально выжигают лесополосы, чтобы создать прогалы и в этих прогалах нас ловить», - пояснил Яга.

Он отметил, что российским бойцам приходилось несколько раз менять маршрут и проводить дополнительную разведку, чтобы избежать ударов беспилотников и засад.

В ходе продвижения, по словам военнослужащих, были также обнаружены иностранные наемники. Один из бойцов утверждает, что зарубежная речь фиксировалась в радиоэфире.

В результате своих действий подразделения «Востока» заняли район обороны площадью более трех квадратных километров и зачистили более 350 строений. Продвижение на западном берегу реки Янчур, как отмечается, продолжается.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #штурмовики #запорожская область #группировка восток #новониколаевка
