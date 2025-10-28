Очевидец рассказал о внезапной вспышке на улице перед блэкаутом на Сахалине

Сахалин приходит в себя после того, как на остров обрушился первый снежный циклон. Непогода привела к массовому отключению электричества. Местных жителей блэкаут застал врасплох. Многие в это время собирались на работу или по делам.

«Я в командировке, остановился в квартире. Когда свет отключился, я уже поехал по делам. Как раз успел умыться и собраться. В автобусе увидел вспышку. В новостях прочитал, что произошла авария. Увидел с улицу вспышку. Пока вот гуляю», - рассказал приехавший в командировку москвич.

В правительстве области провели срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием энергетиков. Причину ЧП удалось быстро установить. Сейчас специалисты обсуждают варианты скорейшего восстановления электроснабжения.

«Причина отключения электричества известна - обрыв провода, произошло короткое замыкание. Таким образом, в сети отключились все трансформаторы. Мы уточняем, как сработала защита. Прокуратура вместе с Ростехнадзором проводит проверку. Сейчас идут подключения по районам. Через час-полтора будет электричество. Важно проследить за включением теплоснабжения. Вечером я соберу заседание КЧС, чтобы заслушать доклады», - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

К поэтапному восстановлению энергосетей приступили около 09.00 утра. Энергетическая система острова постепенно перегружается. Полностью восстановить работу системы энергетики обещают во второй половине дня. Обильный снегопад в области серьезно затруднил движение на дорогах этим утром. Многие водители не успели поменять резину на зимнюю. Произошло несколько ДТП, в шиномонтажные мастерские выстроились огромные очереди.

«Проснулся утром, смотрю - за окном бушует метель, а у меня машина на летней резине. Потихоньку поехал "переобуваться". Внезапно ударила эта метель, никто ее не ожидал. До это были дожди, вчера вообще было сухо. Все внезапно произошло. Люди на знаки не обращают внимания, а едут по инстинктам. Много пробок, аварий», - сетует житель Южно-Сахалинска Владислав Зорин.

Специальная комиссия установит причины масштабного нарушения электроснабжения и проверит корректность работы защитных систем. Авария на сетях также привела к перебоям в теплоснабжении Южно-Сахалинска. Восстановление тепла будет происходить по мере подключения насосных станций.