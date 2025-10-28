Причиной сбоя в электроснабжении на Сахалине стал обрыв грозотросса

В Сахалине причиной сбоя в электроснабжении стал обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

«Причина сбоя в электроснабжении установлена», - написал он в своем Telegram-канале.

Поврежденный грозотросс, который упал на провода, послужил причиной сбоя в электроснабжении. Из-за него сработало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы. Энергетики устраняют неисправность, пишет RT.

Несколько часов назад в ряде районов Сахалинской области произошло массовое отключение электричества. Отмечается, что произошло это из-за сбоя ТЭЦ.