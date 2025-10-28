Энергетики восстановили 99% электроснабжения в Сахалинской области

Энергетики ПАО «Сахалинэнерго» восстановили электроснабжение 99% потребителей. Об этом сообщило правительство Сахалинской области в официальном Telegram-канале.

«Основная задача по ликвидации последствий нештатной ситуации выполнена. Энергосистема региона функционирует в штатном режиме», - говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что ситуация находится на постоянном контроле. Специалисты, как говорится в публикации со ссылкой на гендиректора ПАО «Сахалинэнерго» Павла Яковлева, работают «в усиленном режиме». Это необходимо для того, чтобы как можно скорее подать электроэнергию «каждому оставшемуся потребителю». Гендиректор ПАО поблагодарил жителей за понимание и терпение.

В публикации подчеркивается, что в настоящее время усилия ремонтных бригад сконцентрированы на восстановлении двух участков ЛЭП напряжением 6-10 киловатт. Эти работы являются завершающим этапом по полной нормализации энергоснабжения области.

Как сообщалось ранее, в ряде районов Сахалинской области произошло массовое отключение электричества. Причиной сбоя в электроснабжении стал обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске - «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. Поврежденный грозотросс, который упал на провода, послужил причиной сбоя в электроснабжении. Из-за него сработало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы.