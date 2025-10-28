МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Энергетики восстановили 99% электроснабжения в Сахалинской области

Правительство региона сообщает, что энергосистема Сахалина функционирует в штатном режиме, проводится завершающий этап восстановительных работ.
Сергей Дьячкин 2025-10-28 08:29:36
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press, Global Look Press

Энергетики ПАО «Сахалинэнерго» восстановили электроснабжение 99% потребителей. Об этом сообщило правительство Сахалинской области в официальном Telegram-канале.

«Основная задача по ликвидации последствий нештатной ситуации выполнена. Энергосистема региона функционирует в штатном режиме», - говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что ситуация находится на постоянном контроле. Специалисты, как говорится в публикации со ссылкой на гендиректора ПАО «Сахалинэнерго» Павла Яковлева, работают «в усиленном режиме». Это необходимо для того, чтобы как можно скорее подать электроэнергию «каждому оставшемуся потребителю». Гендиректор ПАО поблагодарил жителей за понимание и терпение.

В публикации подчеркивается, что в настоящее время усилия ремонтных бригад сконцентрированы на восстановлении двух участков ЛЭП напряжением 6-10 киловатт. Эти работы являются завершающим этапом по полной нормализации энергоснабжения области.

Как сообщалось ранее, в ряде районов Сахалинской области произошло массовое отключение электричества. Причиной сбоя в электроснабжении стал обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске - «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. Поврежденный грозотросс, который упал на провода, послужил причиной сбоя в электроснабжении. Из-за него сработало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы.

#сахалинская область #сахалин #ЛЭП #электроснабжение #Электричество #восстановительные работы
