МИД предупредил россиян о рисках задержаний в США из-за детей

По данным внешнеполитического ведомства, примеры таких случаев, особенно с российскими женщинами, многочисленны.
Владимир Рубанов 2025-10-27 19:13:26
© Фото: Juliane Sonntag Photothek Media Lab, Global Look Press

Россиян могут задержать во время поездок в США по обвинению в похищении собственных детей при их вывозе из этой страны. Об этом предупредили в МИД России. По данным внешнеполитического ведомства, примеры таких случаев, особенно с российскими женщинами, многочисленны.

Одну из россиянок задержали в аэропорту Нью-Йорка по обвинению в незаконном вывозе дочери. В свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоит прочерк. Задержание основано на результатах ДНК-экспертизы, предъявленных бывшим мужем. Второй ребенок россиянки находится с отцом.

Задержание можно рассматривать как захват заложницы для возвращения дочери в США, подчеркнули в МИД. Посольство в Вашингтоне оказывает россиянке консульскую и правовую поддержку. Москва требует освобождения соотечественницы и воссоединения с детьми.

В министерстве подчеркнули, что конфликтная ситуация должна решаться в цивилизованной правовой форме. Дочь задержанной женщины живет в России у бабушки, ей оказывают помощь в получении опеки.

В МИД призвали российских граждан тщательно взвешивать риски при поездках в США. А лучше - воздерживаться от них, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Япония откроет визовые центры в России из-за роста турпотока. Кроме того, эксперты назвали три фактора увеличения спроса на поездки в Южную Корею.

#дети #сша #МИД России #Нью-Йорк #Задержание
