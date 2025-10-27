В РСТ назвали три фактора увеличения спроса на поездки в Южную Корею

Несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения, Южная Корея популярна у российских туристов. Об этом сообщили «Звезде» в РСТ.

По их данным, туроператоры предлагают много предложений авиационной перевозки, включая транзит через Китай, а также возможность экскурсионных и культурно-познавательных туров. Это повышает спрос на путешествия россиян в Южную Корею.

«Опыт, который мы сейчас имеем по другим странам, четко показывает быстрый рост количества туристических поездок в страну, куда есть прямые рейсы», - заявили в РСТ.

Выездной туризм показывает хороший спрос по трем факторам: крепкий рубль, возвращение отложенного спроса и логистические транспортные предложения, которые уже существуют на рынке. Эти три фактора формируют выездной турпоток, добавили в РСТ. По разным оценкам туроператоров, динамика показывает рост на 20 с лишним процентов количества поездок, включая Южную Корею.

Напомним, министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Россия прорабатывает возможность возобновления авиасообщения с Южной Кореей. В настоящее время Россия имеет прямые авиарейсы с 42 странами.