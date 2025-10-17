Япония откроет визовые центры в России из-за роста числа туристов

Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России в 2026 году. Это следует из документов, размещенных на сайте дипмиссии. Посольство объявило о старте конкурса проектов для определения агентства, которое займется визовыми услугами.

Количество визовых заявлений от россиян резко возросло из-за мировой тенденции в туризме, сказано на сайте посольства. Визовые центры будут выполнять услуги, не связанные с рассмотрением заявлений, в едином и централизованном агентстве. Это будут прием заявлений, распределение по типу виз, ответы на запросы, возврат паспортов после окончания проверки и другие процедуры.

Запланированный период выполнения обязательств - с 9 января по 31 марта 2026 года. Визовые центры помогут снизить нагрузку на посольство Японии в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

За девять месяцев 2025 года посольство Японии в Москве выдало больше виз, чем за весь прошлый год. По состоянию на середину сентября было выдано 60 тысяч виз.

В сентябре Китай ввел для российских туристов безвизовое посещение. Находиться в стране можно 30 дней. Пробный режим будет действовать год.