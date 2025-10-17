МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Япония откроет визовые центры в России из-за роста числа туристов

Запланированный период выполнения обязательств - с 9 января по 31 марта 2026 года.
Владимир Рубанов 2025-10-17 08:40:23
© Фото: Jia Haocheng, XinHua, Global Look Press

Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России в 2026 году. Это следует из документов, размещенных на сайте дипмиссии. Посольство объявило о старте конкурса проектов для определения агентства, которое займется визовыми услугами.

Количество визовых заявлений от россиян резко возросло из-за мировой тенденции в туризме, сказано на сайте посольства. Визовые центры будут выполнять услуги, не связанные с рассмотрением заявлений, в едином и централизованном агентстве. Это будут прием заявлений, распределение по типу виз, ответы на запросы, возврат паспортов после окончания проверки и другие процедуры.

Запланированный период выполнения обязательств - с 9 января по 31 марта 2026 года. Визовые центры помогут снизить нагрузку на посольство Японии в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

За девять месяцев 2025 года посольство Японии в Москве выдало больше виз, чем за весь прошлый год. По состоянию на середину сентября было выдано 60 тысяч виз.

В сентябре Китай ввел для российских туристов безвизовое посещение. Находиться в стране можно 30 дней. Пробный режим будет действовать год.

#в стране и мире #путешествия #Япония #Туристы #визы #поездки #визовые центры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 