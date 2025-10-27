Минобороны России продемонстрировало видео с охваченным пламенем грузовым железнодорожным составом ВСУ.

Уточняется, что по поезду нанесли удар с применением БПЛА «Герань-2». Отмечено, что это произошло в районе населенного пункта Черноплатово на территории Сумской области.

Расчеты дронов-камикадзе «Герань-2» регулярно наносят удар по уязвимым местам противника. Так, ранее сообщалось, что операторы «Гераней» сожгли пункт временной дислокации ВСУ, который находился на Купянском направлении. Он принадлежал подразделению 158-й отдельной механизированной бригады врага.

Бьют расчеты таких БПЛА и своих украинских «коллег» - дроноводов противника. Так, ранее российское оборонное ведомство прислало кадры поражения пункта управления беспилотниками неприятеля. В тот раз украинские дроноводы исчезли в яркой вспышке от попадания российской «Герани».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.