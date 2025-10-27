МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало кадры с горящим поездом ВСУ в Сумской области

Удар в районе населенного пункта Черноплатово был нанесен при помощи БПЛА-камикадзе «Герань-2».
2025-10-27 17:39:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с охваченным пламенем грузовым железнодорожным составом ВСУ. 

Уточняется, что по поезду нанесли удар с применением БПЛА «Герань-2». Отмечено, что это произошло в районе населенного пункта Черноплатово на территории Сумской области. 

Расчеты дронов-камикадзе «Герань-2» регулярно наносят удар по уязвимым местам противника. Так, ранее сообщалось, что операторы «Гераней» сожгли пункт временной дислокации ВСУ, который находился на Купянском направлении. Он принадлежал подразделению 158-й отдельной механизированной бригады врага. 

Бьют расчеты таких БПЛА и своих украинских «коллег» - дроноводов противника. Так, ранее российское оборонное ведомство прислало кадры поражения пункта управления беспилотниками неприятеля. В тот раз украинские дроноводы исчезли в яркой вспышке от попадания российской «Герани».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#поезд #бпла #сумская область #Герань-2 #Черноплатово
