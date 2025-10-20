МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты беспилотников «Герань-2» сожгли пункт временной дислокации ВСУ

Удар по подразделению 158-й отдельной механизированной бригады противника наносился на Купянском направлении.
2025-10-20 10:30:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о поражении украинского пункта временной дислокации. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

Уточняется, что целью удара стал пункт временной дислокации, принадлежащий 158-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Средний Бурлук, который находится на Купянском направлении. 

На видео, которое прислало российское оборонное ведомство, можно наблюдать, как украинский пункт временной дислокации охвачен ярким пламенем после применения российских ударных беспилотников. 

Ранее МО РФ показало, как украинские дроноводы исчезли в яркой вспышке от российской «Герани». В тот раз удар беспилотным летательным аппаратом наносился в районе населенного пункта Дорошенково в зоне проведения специальной военной операции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #Купянское направление #Герань-2 #Средний Бурлук
