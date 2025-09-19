МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Украинские дроноводы исчезли в яркой вспышке от российской «Герани»

Удар беспилотным летательным аппаратом «Герань-2» наносился в районе населенного пункта Дорошенково.
2025-09-19 14:03:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. 

Отмечено, что это было сделано при помощи ударного беспилотника «Герань-2». На представленных российским оборонным ведомством кадрах видно, как намеченная цель исчезает в яркой вспышке взрыва. После этого сформировалось характерное грибовидное облако дыма. 

В МО РФ уточнили, что неприятель, ставший объектом применения ударного беспилотного летательного аппарата, находился в районе населенного пункта Дорошенково в зоне СВО. 

Ранее сообщалось, что российский «Искандер» уничтожил украинский ракетный комплекс ВСУ «Нептун» вместе с расчетом. Цель находилась в районе населенного пункта Любицкое на территории Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Герань-2 #Дроноводы #Дорошенково
