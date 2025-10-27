МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Подозреваемых в похищении футболиста «Зенита» Мостового привезли в суд

Им изберут меру пресечения на время следствия.
Владимир Рубанов 2025-10-27 17:18:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Четверых подозреваемых в похищении зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита» Андрея Мостового доставили в суд. Им изберут меру пресечения на время следствия. Об этом сообщил корреспондент «Звезды». Заседание началось в закрытом режиме.

Двое из подозреваемых студенты. Еще один находится в академическом отпуске, его ребенку месяц. Четвертый работает администратором. Все они ранее не судимы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех молодых людей, подозреваемых в попытке похищения Мостового. Футболисту 23 октября удалось оказать сопротивление и убежать. Он обратился в полицию.

Злоумышленников нашли 25 октября. В этот день очевидец сообщил о похищении мужчины у супермаркета на улице Вязовой. Автомобиль подозреваемых остановили на Морском проспекте. В машине находились похищенный мужчина и трое злоумышленников.

Преступники насильно усадили жертву в машину, надели наручники, забрали телефон и угрожали пистолетом. Похитители требовали 10 миллионов рублей. Им попался предприниматель и зять депутата Госдумы. Он перевел 210 тысяч рублей и пообещал привезти остальное.

Организатором похищений, по данным следователей, оказался второкурсник петербургского вуза. Полиция задержала его в городе Кудрово Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Разбой».

