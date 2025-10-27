МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нового подозреваемого по делу футболиста Мостового нашли в Зарайске

Молодой человек рассказал, что не знаком с другими похитителями и «участвовал в розыгрыше».
Владимир Рубанов 2025-10-27 16:51:41
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Задержан еще один подозреваемых по делу о попытках похищения зятя депутата Госдумы и футболиста Андрея Мостового в Санкт-Петербурге. Это 27-летний житель подмосковного Зарайска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодого человека задержали дома и передали в следственные органы. Он рассказал, что не знаком с другими похитителями.

«Мне написали и сказали, что нужно разыграть друга на Крестовском острове», - уверяет задержанный.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства. Оперативники взяли исполнителей с поличным 25 октября. Потом нашли предполагаемого организатора похищений, студента-второкурсника из Кудрово. Следователи устанавливают, откуда преступники получали наводки.

В распоряжении «Звезды» оказались записи резонансных похищений. Предположительно, на видео попала попытка похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового 23 октября на Вязовой улице. Ему удалось отбиться от похитителей с помощью прохожего. После этого спортсмен обратился в полицию.

Во время второго нападения преступники действовали жестче. Они использовали наручники и пистолет. Похищение произошло у магазина на Крестовском острове. Жертву усадили в машину. Это был зять депутата Государственной думы РФ. За его освобождение похитители требовали выкуп в 10 миллионов рублей. 

#Санкт-Петербург #Московская область #Задержание #похищение #вымогательство #МВД России #Зарайск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 