Нового подозреваемого по делу футболиста Мостового нашли в Зарайске

Задержан еще один подозреваемых по делу о попытках похищения зятя депутата Госдумы и футболиста Андрея Мостового в Санкт-Петербурге. Это 27-летний житель подмосковного Зарайска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодого человека задержали дома и передали в следственные органы. Он рассказал, что не знаком с другими похитителями.

«Мне написали и сказали, что нужно разыграть друга на Крестовском острове», - уверяет задержанный.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства. Оперативники взяли исполнителей с поличным 25 октября. Потом нашли предполагаемого организатора похищений, студента-второкурсника из Кудрово. Следователи устанавливают, откуда преступники получали наводки.

В распоряжении «Звезды» оказались записи резонансных похищений. Предположительно, на видео попала попытка похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового 23 октября на Вязовой улице. Ему удалось отбиться от похитителей с помощью прохожего. После этого спортсмен обратился в полицию.

Во время второго нападения преступники действовали жестче. Они использовали наручники и пистолет. Похищение произошло у магазина на Крестовском острове. Жертву усадили в машину. Это был зять депутата Государственной думы РФ. За его освобождение похитители требовали выкуп в 10 миллионов рублей.