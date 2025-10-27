МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Враг у Красноармейска испытывает психологические трудности

Неприятель в районе Красноармейска находится в фактическом окружении, пути снабжения перерезаны российскими войсками.
Тимур Шерзад 2025-10-27 16:55:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава ДНР Денис Пушилин констатировал, что противник находится в фактическом окружении в районе города Красноармейск и его пути снабжения перерезаны. Он предположил, что в связи с этим враг испытывает психологические трудности.

«Эти ограничения в том числе и психологические. Одно дело - когда ты держишь оборону и понимаешь, что, когда наступит какая-то критическая точка, есть возможность куда-то выйти. А сейчас она, по сути, отсутствует», - сказал Пушилин в беседе с корреспондентом «Звезды».

Денис Пушилин сказал, что этот психологический эффект действует вне зависимости от того, создал ли неприятель запасы в районе Красноармейска или же нет. Глава ДНР предположил, что эти запасы все-таки созданы, так как это было бы логично.  

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовики 2-й армии за день уничтожили в Красноармейске более 60 украинских боевиков. В данный момент бойцы ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала.

#ДНР #Донбасс #денис пушилин #наш эксклюзив #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 