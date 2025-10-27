Враг у Красноармейска испытывает психологические трудности

Глава ДНР Денис Пушилин констатировал, что противник находится в фактическом окружении в районе города Красноармейск и его пути снабжения перерезаны. Он предположил, что в связи с этим враг испытывает психологические трудности.

«Эти ограничения в том числе и психологические. Одно дело - когда ты держишь оборону и понимаешь, что, когда наступит какая-то критическая точка, есть возможность куда-то выйти. А сейчас она, по сути, отсутствует», - сказал Пушилин в беседе с корреспондентом «Звезды».

Денис Пушилин сказал, что этот психологический эффект действует вне зависимости от того, создал ли неприятель запасы в районе Красноармейска или же нет. Глава ДНР предположил, что эти запасы все-таки созданы, так как это было бы логично.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовики 2-й армии за день уничтожили в Красноармейске более 60 украинских боевиков. В данный момент бойцы ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала.