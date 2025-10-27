Депутат Чепа рассказал об условиях соглашения РФ и США по плутонию

Условия утилизации плутония по соглашению между Россией и США были разными, рассказал «Звезде» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«С нашей стороны условия были более жесткими. Американцы сейчас стали предлагать использовать этот плутоний для своих компаний. Поэтому мы решили выйти», - заявил он.

Соглашение между Россией и США об утилизации плутония было подписано в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Каждая сторона обязалась утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, признанного избыточным для военных нужд. Ликвидация предполагалась в том числе путем перевода плутония в другие формы, например, в МОКС-топливо (смесь урана и плутония), которое используется на атомных электростанциях.

В 2016 году Россия приостановила действие соглашения, указывая на невыполнение США своих обязательств и изменившуюся геополитическую обстановку. 27 октября 2025 года президент России подписал закон о полной денонсации этого договора. Российская сторона мотивировала это решение в том числе тем, что США пытаются использовать избыточный плутоний в коммерческих целях, что противоречит первоначальным условиям договора.

США планируют использовать оружейный плутоний для новых ядерных реакторов, сообщила ранее Financial Times. Министерство энергетики опубликовало заявку на 19 мегатонн плутония из боеголовок холодной войны. Две компании уже подали заявки. Эксперты рассказали изданию, что так президент Трамп хочет ослабить позиции России на энергетическом рынке и снизить зависимость от зарубежных поставщиков ядерного топлива.