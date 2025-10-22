FT: США хотят использовать оружейный плутоний для сдерживания России

США планируют использовать оружейный плутоний в качестве топлива для новых ядерных реакторов. Об этом сообщает Financial Times.

«Министерство энергетики во вторник опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны», - говорится в публикации.

На данный момент заинтересованность выразили две компании - Oklo Inc., и Newcleo. Они уже подали соответствующие заявки.

По мнению авторов материала, президент США Дональд Трамп планирует таким образом ослабить позиции России на мировом энергетическом рынке. Кроме того, Вашингтон хочет значительно снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Ранее стало известно о том, что Госдума РФ денонсировала соглашение по утилизации плутония с США. По мнению физика-ядерщика Андрея Ожаровского, которым он поделился со «Звездой», решение носило больше формальный характер, поскольку плутоний невозможно утилизировать.