МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: США хотят использовать оружейный плутоний для сдерживания России

Штаты уже планируют передать двум компаниям до 19 тонн топлива для реакторов.
Константин Денисов 2025-10-22 05:54:45
© Фото: Jim West, imageBROKER.com, Globallookpress

США планируют использовать оружейный плутоний в качестве топлива для новых ядерных реакторов. Об этом сообщает Financial Times.

«Министерство энергетики во вторник опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны», - говорится в публикации.

На данный момент заинтересованность выразили две компании - Oklo Inc., и Newcleo. Они уже подали соответствующие заявки.

По мнению авторов материала, президент США Дональд Трамп планирует таким образом ослабить позиции России на мировом энергетическом рынке. Кроме того, Вашингтон хочет значительно снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Ранее стало известно о том, что Госдума РФ денонсировала соглашение по утилизации плутония с США. По мнению физика-ядерщика Андрея Ожаровского, которым он поделился со «Звездой», решение носило больше формальный характер, поскольку плутоний невозможно утилизировать.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #плутоний #ядерное топливо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 